El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la mayoría de los periodos. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este intervalo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias intensas, sí habrá chubascos dispersos.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la tarde. Sin embargo, se espera que la temperatura vuelva a subir a 24 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se vistan en capas y consideren el uso de ropa impermeable si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa continuará, aunque las precipitaciones serán mínimas. La temperatura descenderá a unos 20 grados hacia la noche, con una humedad que se mantendrá alta, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si decides salir, no olvides tu paraguas y abrígate bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.