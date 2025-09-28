El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando hasta un 85% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas y humedad sugiere que los habitantes de Puente Genil deben estar preparados para un tiempo cálido y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 65% de probabilidad de precipitación. Esto podría traducirse en algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 40 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00 horas, disminuyendo a un 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque el riesgo de tormentas es bajo durante la mayor parte del día, no se puede descartar completamente la posibilidad de un evento aislado.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y una alta humedad. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia y viento fuerte aumente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.