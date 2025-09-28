El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, alcanzando un estado de nubosidad densa y cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo de la jornada, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 80% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles intervalos de lluvia, que podrían presentarse en forma de chubascos ligeros.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 91% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, sobre todo en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que la tarde avance, la humedad podría contribuir a la formación de niebla o brumas, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a ríos o embalses.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible mejora temporal del tiempo, aunque las condiciones generales seguirán siendo mayormente inestables.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 40% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada se desarrollará sin mayores complicaciones, aunque con un cielo gris y la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.