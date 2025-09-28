El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con un acumulado que podría llegar a los 2 mm hacia el final del día. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de que se produzcan chubascos.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que algunos de los chubascos podrían venir acompañados de actividad eléctrica. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la tarde, cuando las condiciones climáticas serán más inestables.

A lo largo de la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 13 grados , con un cielo que permanecerá cubierto. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día de hoy en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.