El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Palma del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 17 y 26 grados , siendo más fresca por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 70% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas más frescas, podría dar lugar a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 42 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían ser fuertes, especialmente en momentos de lluvia, lo que podría causar cierta incomodidad al aire libre. Se recomienda precaución a quienes planeen actividades al exterior, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la combinación de nubosidad y viento podría generar un ambiente propenso a cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 18 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:08, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias, también ofrecerá momentos frescos y agradables para disfrutar de la tarde en Palma del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.