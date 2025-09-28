El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas han dado paso a un cielo completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% por la mañana y aumentando hasta un 72% hacia la noche. Esta combinación de nubes y humedad sugiere que la sensación térmica podría ser más fresca de lo que indican los números, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 45% de que se registren lluvias ligeras entre las 02:00 y las 08:00, con una expectativa de 0.1 mm de lluvia. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menos intensidad, y se prevé que las condiciones se estabilicen hacia la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que la probabilidad de tormentas es del 40% en la franja horaria de la madrugada.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:11, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de la tarde. Sin embargo, se recomienda a los residentes que tengan precaución ante la posibilidad de lluvias y viento fuerte, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de nubes, humedad y viento podría hacer que la tarde se sienta más fresca, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.