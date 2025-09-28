El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que presentará diversas condiciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el panorama, pero a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá bastante agradable, comenzando en torno a los 22 grados y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 37% y aumentando hasta un 74% en las horas más frescas de la mañana. Este incremento en la humedad podría contribuir a la sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que el día avance, la temperatura se estabilizará en torno a los 21 grados, lo que sugiere un ambiente templado y cómodo para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvia.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia escasa entre las 2 y las 8 de la mañana, aumentando a un 95% entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto indica que es probable que se produzcan intervalos de lluvia ligera, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que, aunque la lluvia puede ser persistente, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante el calor, pero también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos agradables 20 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 8 y las 2 de la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que disfruten de las temperaturas templadas mientras se mantengan atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.