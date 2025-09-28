El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se mantengan, aunque en general el cielo permanecerá cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 22 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 47% por la mañana y aumentando hasta un 95% en las horas más frescas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que la probabilidad de precipitación alcance el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones de hasta 0.2 mm. A lo largo del día, se espera que las lluvias sean escasas, pero no se descartan chubascos aislados que podrían refrescar el ambiente.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvias y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera estar preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.