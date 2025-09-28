El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más gris a medida que avance el día. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana y alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían rondar los 0.1 a 0.2 mm. A medida que la tarde avance, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menos intensidad, y se espera que las lluvias se concentren en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad se sitúa en un 90%.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 90% en la noche, lo que contribuirá a un ambiente más pesado y húmedo.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24-25 grados, pero con la llegada de la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.