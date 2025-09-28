El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más gris a medida que avance el día. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana y alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían rondar los 0.1 a 0.2 mm. A medida que la tarde avance, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menos intensidad, y se espera que las lluvias se concentren en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad se sitúa en un 90%.
El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 90% en la noche, lo que contribuirá a un ambiente más pesado y húmedo.
A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24-25 grados, pero con la llegada de la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.
En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.
