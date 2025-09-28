El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 20 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en algunas horas. A medida que avance la jornada, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 60% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que no habrá lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un leve riesgo de lluvia escasa en la tarde, especialmente en el periodo de 14:00 a 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 20%. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, por lo que no se prevén interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas se mantendrán estables y sin riesgo de tormentas.

En resumen, Moguer experimentará un día nublado con temperaturas agradables y un leve riesgo de lluvia. Las condiciones de viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o, si se prefiere, paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta las rachas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.