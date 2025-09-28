El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un periodo de poco nuboso hasta la madrugada. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , comenzando con un ambiente más cálido en las primeras horas, donde se registrarán 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en la tarde. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado que podría llegar a 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 75% de probabilidad de que se produzcan chubascos ligeros. Sin embargo, la intensidad de la lluvia será baja, lo que sugiere que no se esperan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. Este viento podría contribuir a la dispersión de la nubosidad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la probabilidad de lluvia.

La probabilidad de tormentas también se incrementará en las horas de la tarde, alcanzando un 30% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras podrían hacer que la sensación térmica sea más intensa. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas moderadas que caracterizan esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.