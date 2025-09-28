El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo cubierto que se alternarán con momentos de poca visibilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, se espera que la temperatura vuelva a aumentar hacia el final de la tarde, alcanzando los 25 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 52% y el 90% a lo largo del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 60% de que se produzcan lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría contribuir a la dispersión de la nubosidad, aunque no se espera que afecte significativamente la probabilidad de lluvia.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el día estará marcado por la inestabilidad, las condiciones no son propensas a tormentas severas.

En resumen, Marchena experimentará un día nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.