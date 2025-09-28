El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles lluvias. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas previas al mediodía. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos momentos, lo que sugiere que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 21 y 40 km/h a lo largo del día, siendo más intensas durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 40% de posibilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00 horas, disminuyendo a un 15% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormenta se reduce a cero, lo que sugiere que, aunque la lluvia es posible, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para el resto del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. En resumen, un día de otoño típico en Mairena del Aljarafe, donde la previsión de lluvias ligeras y el viento moderado marcarán la pauta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.