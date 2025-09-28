El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente muy nuboso. A medida que avance el día, la cobertura de nubes se mantendrá, y se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando descenderán a unos agradables 21 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando hasta un 77% por la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 47 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento podría contribuir a que las nubes se desplacen rápidamente, aunque no se espera que esto afecte significativamente la probabilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 90% hasta las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias, en su mayoría, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las horas más activas.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas agradables, aunque la alta probabilidad de lluvia y el viento moderado podrían influir en las actividades al aire libre. Es un buen momento para disfrutar de un día en casa, quizás con un buen libro o una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.