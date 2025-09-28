El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 24 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 48% por la mañana y alcanzando hasta un 90% en las horas de la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a lo largo del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente en la tarde y la noche.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque se espera que la cobertura nubosa persista.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad de que se produzcan entre las 02:00 y las 08:00 horas, disminuyendo a un 10% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, es más probable que se presenten en forma de lluvias dispersas y no necesariamente acompañadas de actividad eléctrica.
En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para posibles chubascos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.
