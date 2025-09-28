El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Lora del Río se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 26 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán a valores más frescos, rondando los 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta un 94% en los momentos más húmedos del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad en este intervalo. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde. Sin embargo, es importante que los ciudadanos estén preparados para la posibilidad de chubascos, ya que la inestabilidad atmosférica podría generar sorpresas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan tormentas eléctricas significativas.

En resumen, los habitantes de Lora del Río deben estar preparados para un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias dispersas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.