El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variado en Linares, con predominancia de nubes altas y un ambiente mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 23 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con una probabilidad de precipitación que aumentará considerablemente. Entre las 14:00 y las 20:00 horas, se estima que la probabilidad de lluvia alcance un 85%, lo que sugiere que es muy probable que se presenten algunas lluvias escasas. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 24 y 25 grados , proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación de humedad será notable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando hasta un 85% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos, que soplarán predominantemente del suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor y humedad.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 18 grados . Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, con un 30% de posibilidad de tormentas en las horas más tardías. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas.

Es recomendable que los habitantes de Linares se preparen para un día con condiciones cambiantes, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La combinación de nubes, humedad y posibles lluvias puede hacer que el tiempo se sienta más pesado, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar refugio en caso de que las lluvias se intensifiquen.

