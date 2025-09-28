El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Lepe se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones de cielo cubierto durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, cuando se prevé que la nubosidad disminuya a un estado poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera una temperatura de 26 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 90% hasta el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más agradables.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay probabilidades de lloviznas ligeras en algunos momentos, especialmente entre las 07:00 y las 10:00 horas, donde se ha registrado un índice de probabilidad de precipitación del 25%. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, lo que significa que la mayoría de los residentes podrán disfrutar de sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 27 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que las rachas máximas alcancen hasta 44 km/h por la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento notable. Aunque hay una ligera posibilidad de lloviznas, la mayoría de las actividades al aire libre no deberían verse afectadas. Los residentes pueden disfrutar de un día fresco y ventoso, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el viento.

