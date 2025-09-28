El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, se espera un panorama de nubes altas que dará paso a un cielo completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que podría proporcionar un leve alivio en comparación con las frescas mañanas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 70% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 65% de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que las primeras horas del día podrían estar acompañadas de lloviznas ligeras. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se reduce significativamente, aunque se prevé un 20% de posibilidad de precipitaciones entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total acumulado que no debería superar los 0.2 mm, lo que indica que, si bien puede haber algunas gotas, no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 21 grados . El cielo permanecerá cubierto, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. La puesta de sol se producirá a las 20:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calidez y la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.