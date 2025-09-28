El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo variado que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá cambiando, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 25 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% en las horas de la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas agradables y una humedad creciente podría hacer que la tarde sea un poco más pesada, pero aún así, se espera que sea un día mayormente agradable.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde. Se prevé una probabilidad de precipitación del 65% entre las 14:00 y las 20:00, aunque las cantidades esperadas son escasas, con un total de 0.2 mm de lluvia. Esto sugiere que, si bien hay una posibilidad de chubascos, no se espera que sean significativos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día con vientos moderados, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto con lluvias escasas, especialmente en las últimas horas del día. La temperatura descenderá a unos 19 grados, y la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, el día en Jaén se presenta con un tiempo variable, donde se alternarán momentos de sol y nubes, con una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un día cálido y ventoso, con un descenso de temperatura hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.