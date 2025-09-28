El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la nubosidad será notable, con un cielo cubierto que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, rondando los 24 grados en la tarde y 21 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 95% y manteniéndose por encima del 50% durante todo el día. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, con valores de precipitación que se mantienen en cero durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve indicio de posibles lloviznas en algunos periodos, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde, aunque estas serán muy ligeras y esporádicas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% en la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que cualquier lluvia será mínima y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en la costa, y es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento fuerte. Las rachas más intensas se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, por lo que se sugiere estar atentos a las condiciones si se planea estar en la playa o en áreas expuestas.

En resumen, el día en Isla Cristina se presentará con un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y un viento notable. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que es recomendable vestirse en capas y estar preparados para un día variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.