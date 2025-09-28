El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante la mayor parte del día. A pesar de la abundancia de nubes, se espera que las precipitaciones sean escasas, con un leve registro de 0.1 mm de lluvia en el periodo de las 11:00 a las 12:00, lo que sugiere que cualquier lluvia será mínima y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana, pero subiendo rápidamente a 25 grados hacia el mediodía. Esta variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 82% al inicio del día y bajando a un 52% por la tarde, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas cálidas. Las velocidades del viento oscilarán entre 17 y 26 km/h durante la mañana, aumentando a medida que avanza el día. Este viento puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea baja, con un 10% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propensas a tormentas severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia leve podría aumentar.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica. Las actividades al aire libre son viables, pero se aconseja estar preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.