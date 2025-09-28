El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la medianoche hasta la mañana, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la combinación de la humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará desde el suroeste, variará entre 15 y 30 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 46 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 55% de posibilidad de precipitaciones entre las 14 y las 20 horas.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé un 45% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, aunque esta posibilidad disminuirá a cero en la tarde. Esto indica que, aunque la mañana podría ser algo inestable, la tarde se presentará más tranquila en términos de actividad eléctrica.

Los habitantes de Dos Hermanas deben estar preparados para un día nublado y potencialmente lluvioso, especialmente en las horas de la mañana. Se recomienda llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y la humedad. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un final de jornada más apacible, aunque siempre con la posibilidad de alguna lluvia ligera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.