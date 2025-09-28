El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su pico en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura máxima se registre alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 27 grados. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 95% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad en algunas horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ayudar a dispersar un poco la humedad, aunque no será suficiente para evitar la sensación de pesadez en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 90% de posibilidades de lluvia. Se anticipa que las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando mínimos de alrededor de 19 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Es un buen momento para llevar un paraguas y disfrutar de la frescura que el cambio de estación trae consigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.