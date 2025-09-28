El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación de humedad podría hacer que se sienta un poco más fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Este aumento en la humedad, combinado con las nubes densas, sugiere que hay una probabilidad significativa de precipitación, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo, pero no lo suficiente como para causar inconvenientes mayores.

Las probabilidades de lluvia son del 25% en las primeras horas del día, aumentando a un 95% entre las 8 y las 14 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. A partir de las 14 horas, la probabilidad de precipitación se reduce a un 55%, lo que sugiere que las lluvias podrían cesar o disminuir en intensidad hacia la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 13 y 28 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco más desafiantes.

Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo y un paraguas a mano, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las temperaturas serán agradables, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado. En resumen, un día típico de otoño en Coria del Río, donde la previsión de lluvias ligeras y un cielo cubierto marcarán la pauta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.