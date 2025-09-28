El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar algunas precipitaciones escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura más baja se registrará en la mañana, con un inicio fresco que irá aumentando gradualmente. La sensación térmica será moderada, pero se recomienda a los cordobeses que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá elevada, especialmente en la tarde, lo que podría contribuir a la formación de nubes y a la posibilidad de lluvias. Las precipitaciones son esperadas en forma de lloviznas, con acumulados que podrían llegar hasta 1.0 mm en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso. Se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la tarde, lo que podría intensificar las condiciones climáticas.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a la población estar preparada para cambios en el tiempo y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.