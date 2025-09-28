El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente cubierto, con descripciones que van desde "nuboso" hasta "muy nuboso". A medida que avance el día, la cobertura de nubes será casi total, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se espera un rango que oscilará entre los 17 y 25 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 17 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 25 grados. Este incremento en la temperatura podría ofrecer un respiro en medio de la nubosidad, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 57% y el 75%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, hay una probabilidad del 40% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría llevar a que algunos residentes lleven paraguas o impermeables por si acaso. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta al 80%, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos dispersos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 41 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de la alta humedad. Este viento podría ser un alivio temporal ante el calor acumulado durante el día.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.