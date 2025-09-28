El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la tarde, donde se espera que haya momentos de poco nuboso, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente gris, lo que podría afectar la luminosidad del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ambiente templado. Las mínimas rondarán los 17 grados durante las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas alcanzarán los 26 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta el 100% en la madrugada. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los periodos, aunque se registran algunas probabilidades de lloviznas ligeras en la mañana y la tarde, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, estas son mínimas y no se espera que afecten las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 27 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por cielos cubiertos, temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias significativas, la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica, haciendo que el día sea un poco más fresco de lo que las temperaturas sugieren.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.