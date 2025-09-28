El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia ligera a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cielo cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Se prevé que la cantidad de precipitación sea escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 50% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, aunque las condiciones para tormentas severas son bajas. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero frescas, y una alta probabilidad de lluvias ligeras. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse en capas y estar preparados para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.