El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, el tiempo en Camas se presenta mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, con una transición hacia un estado muy nuboso y cubierto en las horas posteriores. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera una temperatura de 26 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 53% por la mañana y alcanzando un 75% hacia la noche. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con registros de hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de lluvia es variable, con un 45% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, las lluvias que se anticipan serán ligeras y no se espera que causen inconvenientes significativos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 09:00. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar una sensación de frescura en las horas más templadas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan condiciones severas. A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las condiciones climáticas se mantendrán estables, permitiendo que los residentes de Camas disfruten de sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia. Los habitantes de Camas deben estar preparados para un día fresco y nublado, pero sin eventos climáticos extremos que puedan alterar sus planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.