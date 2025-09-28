El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones de humedad también favorecerán la formación de nubes y la posibilidad de precipitaciones, que se estiman en 2 mm durante el día, con un incremento en la probabilidad de lluvia a medida que se acerque la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 50% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00 horas, aumentando a un 90% entre las 08:00 y las 14:00 horas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormenta se reduce, pero aún se mantiene en un 35% hasta las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ser lo suficientemente notables como para requerir paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Las lluvias serán ligeras y esporádicas, pero la posibilidad de tormentas no puede ser descartada, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas suaves, mientras se mantiene alerta ante la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.