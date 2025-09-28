El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por un manto de nubes que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 53% en la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 75% de que se registren lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a los 0.2 mm. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La probabilidad de tormentas es del 45% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. Es recomendable que los residentes aseguren objetos en el exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 23:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas. La puesta de sol se producirá a las 20:11, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también traerá consigo la frescura del otoño.

En resumen, hoy en Las Cabezas de San Juan se anticipa un día mayormente nublado, con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la mañana. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones del tiempo y tomar precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.