El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, y a medida que avance el día, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en la mayoría de los periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en las horas de la tarde. Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 25 grados, lo que proporcionará un respiro agradable antes de que el tiempo se torne más inestable.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de lluvia es más alta entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 70% de posibilidades de que se produzcan algunas gotas. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que es típico para esta época del año en la región.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.