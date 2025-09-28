El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en varias horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un panorama poco nuboso durante la madrugada. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes irán aumentando, y para el mediodía, el cielo estará completamente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 18 grados, mientras que la máxima se espera en torno a las 15:00 horas, con un pico de 26 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% hacia el final del día. Este incremento en la humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.5 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia será más alta entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 95% de probabilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada no será significativa, lo que sugiere que las lluvias no afectarán de manera drástica las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una probabilidad moderada de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo cambiante, pero en general, las condiciones no deberían interferir significativamente con las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.