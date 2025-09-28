El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , siendo más cálidas en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hacia la tarde.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con intervalos de nubes altas que no impedirán que el sol haga su aparición en algunos momentos. La humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 85% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos de mayor temperatura.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas también se incrementa en este periodo, alcanzando un 45%, lo que podría generar un ambiente inestable.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas nocturnas, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a los habitantes estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.