El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra completamente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 18 grados, mientras que la máxima se alcanzará en torno a las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 26 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 75% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más elevadas de la tarde. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 90% de que se registren lluvias escasas en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 0.5 mm. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de lluvia podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la nubosidad general del día.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas cálidas, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia y el viento.

