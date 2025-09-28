El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ayamonte se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con periodos de nubosidad muy densa. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido, aunque la sensación térmica puede verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 47% y el 79%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de temperaturas elevadas y alta humedad puede hacer que el tiempo se sienta más caluroso de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 13 km/h, aumentando a 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, predominantemente del suroeste y oeste, puede contribuir a una ligera sensación de frescura en las horas más calurosas.

En términos de precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un pronóstico que indica cero milímetros de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hay una pequeña posibilidad de chubascos aislados en la tarde, aunque la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que sugiere que el tiempo será mayormente estable.

Los ciudadanos de Ayamonte pueden disfrutar de un día en el que, a pesar de la nubosidad, las temperaturas cálidas invitan a actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día. La puesta de sol se espera para las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.