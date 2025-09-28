El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia durante la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, situándose en torno a los 24°C hacia la tarde y 22°C al caer la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando hasta un 76% al final del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida y pegajosa.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, aumentando a 38 km/h entre las 10:00 y las 11:00. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h entre las 16:00 y las 18:00, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, pero esta disminuye a cero en las horas posteriores, lo que indica que, aunque la lluvia es probable, las tormentas eléctricas no son esperadas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:09, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente fresco para la noche. Los habitantes de Arahal deben estar preparados para un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia, especialmente en la mañana, y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento y humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.