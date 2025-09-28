El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables de alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 26 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.7 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Durante el día, la humedad se mantendrá en torno al 71%, lo que puede resultar en un ambiente algo bochornoso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 18 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y cómodo para descansar. En resumen, el día de hoy en Andújar se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre con precauciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.