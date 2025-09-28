El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día, con intervalos de nubosidad muy densa en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 17 grados, y se mantendrán relativamente estables durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 56% y el 99% a lo largo del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 10% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la mañana y parte de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Sin embargo, las lluvias no se espera que sean intensas, por lo que no deberían causar inconvenientes significativos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes de Almonte se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

La visibilidad se verá afectada por la alta humedad y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 19 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:13, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.