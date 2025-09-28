El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo se mantenga en un 90% cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 25 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 54% por la tarde. Esto puede influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con valores de precipitación en cero para la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un ligero riesgo de lloviznas en las horas de la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación del 45% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable que los habitantes de Aljaraque tengan precaución y estén preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre, ya que podría provocar un aumento en la sensación térmica.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado, con temperaturas agradables y un leve riesgo de lloviznas. Los vientos del suroeste aportarán frescura, pero también podrían generar rachas fuertes en ciertos momentos del día. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.