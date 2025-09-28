El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cubierto en la mayoría de los periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Se espera que la temperatura más alta se registre en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 26 grados, mientras que por la mañana, las temperaturas rondarán los 19 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando hasta un 72% por la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 55% entre las 02:00 y las 08:00 horas, aumentando a un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras durante la mañana, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Las lluvias se mantendrán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas será baja, con un 5% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nula en los periodos posteriores. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son esperadas.

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la mañana. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.