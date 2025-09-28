El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en varias franjas horarias. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, ofreciendo un respiro agradable antes de que el cielo se cubra completamente.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 57% y alcanzando hasta un 93% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de nubes y humedad sugiere que, aunque no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, hay una probabilidad creciente de precipitaciones ligeras hacia la tarde y la noche. Las probabilidades de lluvia son del 65% entre las 14:00 y las 20:00, y del 75% entre las 20:00 y las 02:00, lo que podría llevar a chubascos dispersos.

El viento soplará desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango de 15 a 25 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar. Los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 20:03, las temperaturas comenzarán a descender, y la noche se presentará fresca, con mínimas que rondarán los 14 grados. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a un ambiente algo incómodo, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para la noche. En resumen, hoy en Alcalá la Real será un día de cielos cubiertos, con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.