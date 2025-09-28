El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo mayormente gris. Desde la medianoche hasta la mañana, las condiciones serán de nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados a media tarde y llegando a un máximo de 26 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 53% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. Los habitantes de Alcalá de Guadaíra deben estar preparados para un día que, aunque no será caluroso, sí puede resultar incómodo debido a la combinación de calor y humedad.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en ciertos períodos. La probabilidad de precipitación es del 85% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este viento puede ser un alivio ante la alta humedad, pero también podría causar que las condiciones se sientan más frías de lo esperado.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvia escasa, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo las precauciones necesarias para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.