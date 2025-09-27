El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 27 de septiembre de 2025, con condiciones meteorológicas que prometen ser agradables para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 29 grados centígrados en las horas más cálidas, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta los 16 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y culminando en los 29 grados a las 15:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 26 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 31% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 15:00 y las 18:00, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los visueños disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Con un orto a las 08:14 y un ocaso a las 20:12, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en El Viso del Alcor.

