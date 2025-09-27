El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y aumentando gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable con valores que podrían llegar hasta los 31 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h, lo que ayudará a mitigar un poco la sensación de calor intenso.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte, permitiendo que los habitantes de Utrera disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 34%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta un poco más pesada. Sin embargo, la brisa del oeste seguirá presente, proporcionando un alivio ante el calor acumulado durante el día.

Con el ocaso programado para las 20:12 horas, la temperatura se situará en torno a los 24 grados, creando un ambiente agradable para disfrutar de la noche. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que continuarán descendiendo lentamente hasta alcanzar los 18 grados en las últimas horas de la jornada.

En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 31 grados . La ausencia de precipitaciones y la presencia de una suave brisa del oeste harán que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.