El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, ofreciendo un ambiente despejado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 27 grados hacia las 16:00 horas y un máximo de 28 grados a las 17:00. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 13 km/h a medida que avanza la mañana. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Hacia la noche, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades de alrededor de 5 a 12 km/h.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Con un orto a las 08:05 y un ocaso a las 20:02, los ciudadanos podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para paseos y actividades en familia.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero.

