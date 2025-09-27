El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo hasta un 31% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, lo que es favorable para quienes planean salir a disfrutar del sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el parque o una comida en una terraza.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:13, momento en el cual el cielo podría presentar un hermoso espectáculo de colores, aunque se espera que las nubes altas comiencen a aparecer en el horizonte.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño se asiente por completo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.
