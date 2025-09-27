El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 20:13, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un buen rato en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.