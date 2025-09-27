El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 8:11. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22°C y 21°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 19°C a las 3 de la madrugada y 18°C a las 4 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30°C a las 2 de la tarde, y un máximo de 32°C entre las 4 y 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 58% y podría llegar a un 82% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, con dirección predominantemente del oeste. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan cambios bruscos en el tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerca la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente la temperatura ni la visibilidad. La puesta de sol está programada para las 20:08, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con los colores del ocaso.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará un ligero alivio ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.